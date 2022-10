Monster Train – hitowa karcianka od dziś dostępna na iOS

Mamy dobrą wiadomość dla osób posiadających urządzenia mobilne, działające w oparciu o system iOS. Wydawca – firma Good Shepherd Entertainment oraz deweloperzy z Shiny Shoe z dumą poinformowali, że Monster Train jest już dostępne w App Store. Podstawowe wydanie zawiera DLC “Wild Mutations” oraz masę dodatkowych kart, które dodane zostały od momentu premiery gry na PC. Warto dodać, że rozszerzenie „The Last Divinity” sprzedawane jest oddzielnie.

Monster Train debiutuje w App Store

Monster Train to gra strategiczna, łącząca w sobie elementy typowe dla karcianek i produkcji typu roguelike, co daje sympatycznie wciągający efekt. Tytuł okazał się ogromnym hitem, który zdobył rzeszę fanów na całym świecie. Wyłącznie na Steam dzieło autorstwa Shiny Shoe doczekało się prawie 15 tys. recenzji, a 96% opinii ma pozytywny wydźwięk.



Na koniec przypomnijmy, że Monster Train zadebiutowało na PC w 2020 roku. Ponadto gra dostępna jest na konsole Xbox One i Nintendo Switch. Premiera w App Store z pewnością przyciągnie do zabawy nowych graczy. Dajcie znać, czy zamierzacie skusić się na zakup tej produkcji.