MMO w świecie League of Legends to odległa przyszłość. Deweloperzy zamierzają „zniknąć” na kilka lat

Deweloperzy odpowiedzialni za MMO w świecie League of Legends zamierzają zniknąć z internetowego radaru na najbliższe kilka lat.

Być może niektórzy z Was zdążyli już zapomnieć o tym, że ponad trzy lata temu Riot Games ujawniło, iż tworzy grę MMO w świecie League of Legends. Teraz deweloperzy postanowili o sobie przypomnieć, ale tylko po to, aby poinformować, że zamierzają „zamilknąć” na kilka najbliższych lat.

MMO w świecie League of Legends to odległa przyszłość. Deweloperzy znikają na kilka lat