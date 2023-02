MLB The Show 23 – fragmenty rozgrywki pokazane na nowym trailerze

Zdaję sobie sprawę z tego, że baseball nie cieszy się w Polsce zbyt dużą popularnością. Wierzę jednak, że znajdą się wśród Was amatorzy tej dyscypliny. Jeśli tak, to z pewnością musicie wyczekiwać nadchodzącego MLB The Show 23. Deweloperzy z San Diego Studio podzielili się najnowszym trailerem, na którym zaprezentowano fragmenty rozgrywki.

MLB The Show 23 – gameplay

Premiera MLB The Show 23 zaplanowana została na 28 marca. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.



„MLB The Show 23 pozwoli Ci w niespotykany dotąd sposób spełnić marzenie o karierze baseballowej. Zadziw wszystkich i zostań gwiazdą The Show, grając ulubionymi zawodnikami. Poczuj ducha sportowej rywalizacji i odtwórz ulubione chwile z meczów MLB” – czytamy w opisie gry.