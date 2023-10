Społeczność Minecrafta ma już dość głosowania na moby. Nawołuje do bojkotu

Od 2017 roku Microsoft wspólnie z Mojang organizują głosowanie, w którego ramach miłośnicy gry Minecraft wybierają jednego moba, który trafi do produkcji. Jak podaje jednak serwis Sportskeeda, wielu graczy ma już dość brania udziału w tzw. Mob Vote i twierdzi, iż całe to przedsięwzięcie mocno dzieli społeczność. Z tego względu postanowiono stworzyć petycję oraz nawoływać do bojkotowania akcji.

Minecraft – gracze mają dość głosowania Mob Vote

podpisało ją już ponad 170 tysięcy osób. Jak możemy przeczytać w oficjalnym opisie petycji, gracze oczekują od Mojang, aby każdego roku dodawano do gry wszystkie trzy moby i zaprzestano dzielenia społeczności: Petycję znajdziemy pod tym adresem na portalu Change.org. Co ciekawe,. Jak możemy przeczytać w oficjalnym opisie petycji,