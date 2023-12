Mind Over Magic to propozycja dla fanów Oxygen Not Included

Mind Over Magic to propozycja od niezależnego studia Sparkypants. Gra 14 grudnia zadebiutowała we wczesnym dostępie na Steam . Mając na uwadze jej ciepłe przyjęcie przez graczy, na pewno warto śledzić dalsze poczynania projektu, szczególnie jeśli lubicie strategie i symulatory.

Produkcja deweloperów z Sparkypants spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Wyłącznie na Steam gra doczekała się już prawie 600 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 91%, to pozytywne opinie. W komentarzach wiele osób porównuje Mind Over Magic do Oxygen Not Included, jeśli więc hit z 2019 roku się Wam spodobał, to bez problemu powinniście odnaleźć się w magicznej szkole.