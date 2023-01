Kolejne informacje na temat pokazu gier od Microsoftu. Prezentacja coraz bliżej

Jeszcze przed końcem ubiegłego roku informowaliśmy Was, że Microsoft ma w planach kolejny pokaz, który miałby odbyć się na początku roku bieżącego. Teraz pojawiły się kolejne informacje na ten temat; jak twierdzi Jez Corden z serwisu Windows Central, społeczność nie będzie musiała długo czekać, a samo wydarzenie będzie miało format podobny do Nintendo Direct. Oznacza to, że zamiast wielkiej prezentacji niczym na E3 powinniśmy spodziewać się krótkiej transmisji skupionej wyłącznie na pokazywaniu gier.

Zbliża się kolejny pokaz gier od Microsoftu

Corden poinformował także, iż wydarzenie miałoby odbyć się 25 stycznia pod nazwą Developer_Direct. Podczas transmisji mają zostać zaprezentowane trzy różne gry: Redfall, Forza Motorsport oraz Minecraft Legends. Warto jednak pamiętać, że – przynajmniej na ten moment – są to niepotwierdzone informacje.