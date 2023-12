Microsoft prezentuje premiery na Xbox i PC. Wielka nowość i kolejne gry w Game Passie

Grudzień nie kojarzy się z nadmiarem growych premier, ale w tym roku najwyraźniej jest inaczej. Na przyszły tydzień zapowiedziano aż 26 nowości, które pojawia się na konsolach Xbox i komputerach osobistych. Na rynku zadebiutują takie tytuły, jak Make Way, Laika: Aged Through Blood, Panorama Cotton, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Aircraft Carrier Survival oraz Xuan Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains. Najważniejszą premierą przyszłego tygodnia jest bez wątpienia Avatar: Frontiers of Pandora, czyli kolejna wielka gra Ubisoftu z otwartym światem, który tym razem pozwoli nam zwiedzać Pandorę znaną z filmów Jamesa Camerona.

Dla siebie znajdą coś subskrybenci Xbox Game Pass. W przyszłym tygodniu w usłudze zadebiutuje While the Iron’s Hot, czyli gra akcji z elementami RPG, które pozwoli wcielić się nam w początkującego kowala. Drugim tytułem jest Against the Storm, czyli klimatyczna strategia osadzona w świecie fantasy. Poniżej znajdziecie listę wszystkich premier na konsolach Xbox i PC, które pojawią się na rynku w przyszłym tygodniu.

Xbox i PC – premiery tygodnia (4-8 grudnia)