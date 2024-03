Microsoft prezentuje premiery na Xbox i PC. Nowość w Game Pass i gra z Diuny

Następny tydzień w branży gier nie będzie obfitował w duże nowości. Nie oznacza to, że w najbliższych dniach na konsolach Xbox i komputerach osobistych nie pojawią się ciekawe tytuły. Możemy spodziewać się debiutu aż 22 gier, w tym Contra: Operation Galuga, STAR WARS: Battlefront Classic Collection oraz Outcast – A New Beginning, a to tylko wybrane najciekawsze propozycje.

Posiadacze subskrypcji Xbox Game Pass będą mogli sprawdzić MLB The Show 24. Z kolei jesteście fanami Diuny i jeszcze mało Wam wrażeń po premierze drugiego filmu, to powinniście sprawdzić Dune: Imperium. Poniżej znajdziecie listę wszystkich premier na konsolach Xbox i PC, które pojawią się na rynku w przyszłym tygodniu.

Xbox i PC – premiery tygodnia (11-15 marca)