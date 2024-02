Microsoft prezentuje premiery na Xbox i PC. Nadchodzi kontrowersyjna gra i dwie nowości w Game Passie

Korporacja przedstawiła wszystkie nadchodzące premiery tygodnia na konsolach Xbox i komputerach osobistych. Dwie nowości trafią do Game Passa.

Nadchodzi kolejny mocny tydzień dla graczy. W najbliższych dniach na konsolach Xbox i PC zadebiutuje aż 21 gier. Najważniejszymi premierami będą Banishers: Ghosts of New Eden, czyli nowa gra akcji od studia Don’t Nod, a także kontrowersyjne Skull and Bones, które powstaje już od ponad dziesięciu lat. Po kilku opóźnieniach dat premiery Ubisoft nareszcie wyda swoją piracką grę nastawioną na rozgrywkę wieloosobową.

Nie zabraknie również innych ciekawych premier, w tym Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, czyli remastery trzech kultowych odsłon popularnej serii, a także Smalland: Survive the Wilds, czyli kolejny nieźle zapowiadający się survival. Z kolei w Xbox Game Pass zadebiutują takie gry, jak A Little to the Left i PlateUp!. Poniżej znajdziecie listę wszystkich premier na konsolach Xbox i PC, które pojawią się na rynku w przyszłym tygodniu.

Xbox i PC – premiery tygodnia (12-16 lutego)