Microsoft musi zapłacić $20 mln kary za naruszenie przepisów. Dotyczą dzieci

Gigant z Redmond przyznał się do błędu i zapłaci za to całkiem wysoką karę.

Jak podaje serwis Video Games Chronicle, Microsoft zgodził się zapłacić amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC) 20 milionów dolarów za nielegalne zbieranie danych osobowych od dzieci na konsolach Xbox bez zgody ich rodziców. Brzmi to dość nieciekawie. Okazało się, iż proces rejestracji Xbox narusza ustawę o ochronie prywatności dzieci w internecie, gdyż gromadzi dane osobowe nieletnich bez powiadamiania ich rodziców lub legalnych opiekunów i uzyskiwania od nich zgody.

Microsoft zapłaci 20 milionów dolarów za naruszenie przepisów dotyczących ochrony dzieci w internecie

Co jednak w tej sytuacji prawdopodobnie najciekawsze, Xbox został również oskarżony o nielegalne przechowywanie danych osobowych dzieci. Gigant z Redmond przyznał się do błędu, aczkolwiek opisał go jako usterkę techniczną. Dlaczego?