Microsoft Flight Simulator pozwala odwiedzić Arrakis. Darmowy dodatek jest już dostępny

Premiera drugiej części filmu Diuna zbliża się coraz większymi krokami. Z tej okazji Microsoft nawiązał współpracę z wytwórnią Legendary Entertainment i umożliwi graczom odwiedzenie pustynnej planety Arrakis. Po raz pierwszy od debiutu gry w 2020 roku będziemy mogli wybrać się poza Ziemię.

Darmowy dodatek do Microsoft Flight Simulator zabierze nas na pustynną planetę Arrakis

Już wkrótce miłośnicy Diuny będą mogli wybrać się do kin na drugą część filmu. W związku z tym wydarzeniem Microsoft nawiązał współpracę z wytwórnią Legendary Entertainment, co zaowocowało powstaniem darmowego rozszerzenia do popularnego symulatora lotu. Dodatek “Dune” jest już dostępny dla wszystkich posiadaczy tytułu na PC oraz na Xboxach.

Gracze mogą również ukończyć trzy samouczki oraz wykonać sześć aktywności, w tym wyścigi oraz misję ratunkową. Ponadto zaprojektowany został nowy model kontrolera oraz konsola Xbox Series S inspirowana Diuną. Sprzęt można wygrać w konkursie na platformie X. Jeśli zaś chodzi o atrakcje, jakie czekają na zainteresowanych, DLC pozwala między innymi usiąść za sterami statku powietrznego Atrydy.

Na zakończenie przypominamy, że Microsoft Flight Simulator zadebiutował 18 sierpnia 2020 roku. Jeśli zaś chodzi o drugą część filmu Diuna, ta trafi do polskich kin już 29 lutego 2024 roku

