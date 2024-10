MIasteczko Salem miało być o całą godzinę dłuższe. Studio pocięło film

Miasteczko Salem, trzecia już adaptacja słynnej książki Stephena Kinga, miała swoją premierę 3 października. Horror zbiera fatalne recenzje. Okazuje się, że w procesie postprodukcji studio Warner Bros. wywaliło do kosza sporą część materiału.

Reżyser horroru tłumaczy, że sporo musiał z filmu wyrzucić

Film Gary'ego Daubermana, który ostatecznie trafił do streamingu na Max, choć był plan, by wypuścić go do kin, początkowo miał trwać nawet 3 godziny. Jednak w wyniku interwencji studia skrócono go do 113 minut, co oznacza, że usunięto prawie godzinę oryginalnego materiału.