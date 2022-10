Meta Quest 3 już w przyszłym roku?

Podczas zebrania dla inwestorów omawiano wyniki firmy Meta za miniony kwartał. CEO – Mark Zuckerberg – zdradził, że korporacja planuje już w przyszłym roku wypuścić na rynek kolejną generację sprzętu VR. Najprawdopodobniej mowa tutaj o Meta Quest 3, bo tak roboczo nazywa się następcę słynnego Oculus Quest 2. Przypomnijmy, że finalnie sprzęt przemianowano na Meta Quest 2, co niekiedy może być mylące.

Meta Quest 3 pojawi się na rynku w 2023 roku

Mark zdradził to mówiąc, że w przyszłym roku korporacja spodziewa się wzrostu kosztów w należącej do niej firmie Reality Labs. Ma mieć to związek z wypuszczeniem na rynek nowego sprzętu. Wzmianka o debiucie nowego headsetu spod logo Quest pojawia się również w oficjalnym raporcie.



Nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej konkretów. Dajcie znać, czy wyczekujecie premiery Meta Quest 3, czy może jednak technologia VR nie skradła Waszych serc. Tym samym zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przez recenzją Oculus Quest 2.