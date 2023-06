Meet at Rift już w ten weekend. Jakie atrakcje czekają na graczy?

Jeżeli nie macie planów na najbliższy weekend, to powinniście zainteresować się Meet at Rift, które odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca. W Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi będzie można wziąć udział w wydarzeniu, oglądając rozgrywki e-sportowców w kilku gier, a także wziąć udział w konkursach i innych niespodziankach na głównej scenie. Uczestnictwo w festiwalu Meet at Rift jest całkowicie darmowe.

Meet at Rift – wielkie święto dla wszystkich fanów gier od Riot Games

Wydarzenie to istna gratka dla osób uwielbiających uniwersum stworzone przez Riot Games. Na imprezie organizowanej przez zespół GAM3RS_X znajdzie się siedem tematycznych stref, w tym poświęcona League of Legends, na której będzie można wziąć udział w turnieju społecznościowym, Teamfight Tactics, która zaoferuje możliwość spotkania profesjonalnych graczy, strefę Mobile, gdzie do wygrania będzie telefony od Realme, a także wioskę League of Legends, oraz strefy Alior Bank, Meet & Greet i Riot Zone, w której spotkanie przedstawicieli Riot Games.