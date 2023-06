Medieval Dynasty – beta-testy trybu kooperacyjnego oraz zwiastun nowej mapy

Render Cube kontynuuje rozwijanie gry Medieval Dynasty. Przedstawiciele polskiego studia poinformowali jakiś czas temu o zamkniętych beta-testach trybu kooperacyjnego oraz udostępnili zwiastun nowej mapy, która będzie dostępna zarówno w trybie singleplayer, jak i w trybie wieloosobowym.

Medieval Dynasty – beta-testy trybu co-op i nowa mapa

Zapisy na wspomniane testy ruszą 3 lipca bieżącego roku i potrwają do końca przyszłego miesiąca. Jeżeli zaś chodzi o samą betę, ta wystartuje 1 sierpnia. Tryb ma zostać dodany do gry w ramach darmowej aktualizacji. Zainteresowani wzięciem udziału w testach muszą dołączyć do oficjalnego serwera gry na Discordzie, upublicznić swój profil Steam, zagrać w Medieval Dynasty i zdobyć osiągnięcia Pierworodny, Zamknięcie oraz Menedżer wioski, a na koniec oczywiście wypełnić formularz zgłoszeniowy.