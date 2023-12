Mecha BREAK – poznajcie grę PvP z ogromnymi mechami w rolach głównych

Trzeba przyznać, że trailer imponuje natężeniem akcji. Jeśli lubicie Gundam, to ta gra powinna Wam się spodobać.

Mecha BREAK to propozycja od niezależnych twórców ze studia Amazing Seasun. Gra zapowiedziana została podczas The Game Awards 2023, gdzie zaprezentowano również jej pierwszy trailer. Jeśli lubicie ogromne mechy w stylu Gundam, czym prędzej powinniście zainteresować się tą produkcją. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym akcji wideo.

Mecha BREAK imponuje efektownością epickich starć potężnych mechów

Deweloperzy z Amazing Seasun stawiają na rywalizacje w trybie multiplayer, gdzie gracze będą mierzyć się w trybach PvP. Trzeba przyznać, że pojedynki za sterami ogromnych maszyn zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Twórcy obiecują też wiele możliwości, jeśli chodzi o dostosowywanie mechów, które będzie można modyfikować na rozmaite sposoby.



Mecze rozgrywane będą w zespołach liczących od 3 do 6 osób, a podczas zmagań w trybie battle royale będzie rywalizować 48 graczy. Mecha BREAK powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Niestety, na ten moment nie poznaliśmy chociażby przybliżonej daty premiery gry.