Max z dwoma premierami prosto z kin. Oferta na grudzień ze startem nowego uniwersum DC

To będzie bardzo ważny miesiąc dla całego Warner Bros. za sprawą premiery pierwszej produkcji z uniwersum DC od Jamesa Gunna.

Max wytoczył ciężkie działa, aby przykuć uwagę widzów przed ekranami w nadchodzącym miesiącu. Na subskrybentów czekają aż dwie duże kinowe premiery, czyli hitowe Beetlejuice, Beetlejuice, a także świetnie oceniany film dokumentalny Super/Man: Historia Christophera Reeve'a. Ponadto w bibliotece serwisu pojawią się takie popularne tytuły, jak seria Madagaskar, trzy części Spider-Mana od Sama Raimiego, Zaginione miasto, komedia Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge, Być jak John Malkovich, Hipnoza z Benem Affleckiem, sci-fi Na skraju jutra, pięć klasycznych części Różowej Pantery, a do oferty powróci również pierwsza odsłona Jokera z Joaquinem Phoenixem.

Najważniejszą premierą grudnia na Max jest bez wątpienia animowany serial Koszmarne Komando od Jamesa Gunna. To właśnie tą produkcją słynny reżyser rozpoczyna nowe uniwersum DC, jeszcze zanim film o Supermanie trafi do kin. Ponadto na platformie pojawi się Przez most, Pogubieni, a także drugi sezon Bukmachera. Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę nowości wraz z datami premier.

Max – premiery na grudzień 2024

Seriale i programy:

Przez most (Divided Youth) - Kiedy najlepszy przyjaciel Malu zostaje znaleziony martwy, początkująca raperka postanawia odkryć prawdę o jego tajemniczej śmierci.

- Kiedy najlepszy przyjaciel Malu zostaje znaleziony martwy, początkująca raperka postanawia odkryć prawdę o jego tajemniczej śmierci. Pogubieni (Lost Boys & Fairies) - historia Gabriela, piosenkarza i artysty z queerowego klubu „Neverland” w Cardiff, jego partnera Andy’ego i ich drogi do adopcji.

- historia Gabriela, piosenkarza i artysty z queerowego klubu „Neverland” w Cardiff, jego partnera Andy’ego i ich drogi do adopcji. Koszmarne Komando (Creature Commandos) - to tajny zespół uwięzionych potworów, rekrutowanych do misji uznanych za zbyt niebezpieczne dla ludzi. Kiedy wszystko inne zawiedzie… są twoją ostatnią, najgorszą nadzieją.

- to tajny zespół uwięzionych potworów, rekrutowanych do misji uznanych za zbyt niebezpieczne dla ludzi. Kiedy wszystko inne zawiedzie… są twoją ostatnią, najgorszą nadzieją. Oskarżeni II (Accussed) - oparty na nagrodzonej BAFTA antologii kryminalnej BBC, w której każdy odcinek rozpoczyna się na sali sądowej. Historia jest opowiedziana z punktu widzenia oskarżonego, a widzowie odkrywają powoli, jak zwykły człowiek znalazł się w niezwykłej sytuacji.

- oparty na nagrodzonej BAFTA antologii kryminalnej BBC, w której każdy odcinek rozpoczyna się na sali sądowej. Historia jest opowiedziana z punktu widzenia oskarżonego, a widzowie odkrywają powoli, jak zwykły człowiek znalazł się w niezwykłej sytuacji. Bukmacher II (Bookie) - doświadczony bukmacher musi zmierzyć się z legalizacją hazardu sportowego i coraz szybszym tempem życia w Los Angeles.

Filmy:

Raj (El Paraiso) - Julio ma prawie czterdzieści lat i nadal mieszka z matką, z którą łączy go skomplikowana, symbiotyczna i zarazem toksyczna relacja.

- Julio ma prawie czterdzieści lat i nadal mieszka z matką, z którą łączy go skomplikowana, symbiotyczna i zarazem toksyczna relacja. Brutalna szczerość (You Hurt My Feelings) - Małżeństwo powieściopisarki nagle się rozpada, gdy kobieta podsłuchuje, jak jej mąż szczerze komentuje jej najnowszą książkę.

- Małżeństwo powieściopisarki nagle się rozpada, gdy kobieta podsłuchuje, jak jej mąż szczerze komentuje jej najnowszą książkę. Różowa Pantera kontratakuje (Pink Panther Strikes Again) - Kolejna część kryminalnego cyklu, którego głównym bohaterem jest inspektor Jacques Clouseau.

- Kolejna część kryminalnego cyklu, którego głównym bohaterem jest inspektor Jacques Clouseau. Ślad Różowej Pantery (Trail of the Pink Panther) - Hołd złożony zmarłemu Peterowi Sellersowi zawiera niewykorzystane sceny z poprzednich filmów z serii „Różowa Pantera”.

- Hołd złożony zmarłemu Peterowi Sellersowi zawiera niewykorzystane sceny z poprzednich filmów z serii „Różowa Pantera”. Powrót Różowej Pantery (Return of the Pink Panther) - Słynny francuski inspektor podejmuje się rozwikłania zagadki zniknięcia z muzeum drogocennego klejnotu.

- Słynny francuski inspektor podejmuje się rozwikłania zagadki zniknięcia z muzeum drogocennego klejnotu. Zemsta Różowej Pantery (Revenge of the Pink Panther) - Inspektor Clouseau działa pod przykrywką i próbuje dowiedzieć się, kto próbował go zabić.

- Inspektor Clouseau działa pod przykrywką i próbuje dowiedzieć się, kto próbował go zabić. Różowa Pantera (The Pink Panther) - Inspektor Clouseau depcze po piętach znanemu złodziejowi klejnotów, który pragnie ukraść słynny klejnot zwany Różową Panterą.

- Inspektor Clouseau depcze po piętach znanemu złodziejowi klejnotów, który pragnie ukraść słynny klejnot zwany Różową Panterą. Madagaskar 3 (Madagascar 3: Europe's Most Wanted) - Lew Alex i jego przyjaciele wyruszają w towarzystwie zwierząt cyrkowych w podróż powrotną z Afryki do Nowego Jorku.

- Lew Alex i jego przyjaciele wyruszają w towarzystwie zwierząt cyrkowych w podróż powrotną z Afryki do Nowego Jorku. Madagaskar 2 (Madagascar: Escape 2 Africa) - Bohaterowie trafiają do najdzikszego z miejsc – do Afryki – gdzie wychowani w ogrodach zoologicznych po raz pierwszy spotykają przedstawicieli swoich gatunków. Szybko odnajdują różnice między betonową dżunglą a sercem czarnego kontynentu.

- Bohaterowie trafiają do najdzikszego z miejsc – do Afryki – gdzie wychowani w ogrodach zoologicznych po raz pierwszy spotykają przedstawicieli swoich gatunków. Szybko odnajdują różnice między betonową dżunglą a sercem czarnego kontynentu. Madagaskar (Madagascar) - Cztery rozpieszczone zwierzęta z nowojorskiego Central Park Zoo przeżywają szok, gdy niespodziewanie zostają przewiezione do Afryki.

- Cztery rozpieszczone zwierzęta z nowojorskiego Central Park Zoo przeżywają szok, gdy niespodziewanie zostają przewiezione do Afryki. Wdowa Clicquot (Widow Clicquot) - Historia rodziny i przedsiębiorstwa szampańskiego Veuve Clicquot, którego początki sięgają końca XVIII wieku.

- Historia rodziny i przedsiębiorstwa szampańskiego Veuve Clicquot, którego początki sięgają końca XVIII wieku. I znowu dzisiaj (Today Again) - Marco i Aria poznają się i zaczynają się lubić. Chłopak nie wie jednak, że dziewczyna cierpi na poważną chorobę.

- Marco i Aria poznają się i zaczynają się lubić. Chłopak nie wie jednak, że dziewczyna cierpi na poważną chorobę. Krajobraz z niewidzialną ręką (Landscape with Invisible Hand) - Dwójka nastolatków wpada na śmiały plan uratowania swoich rodzin po tym, jak obca rasa pozostawia świat w ubóstwie i bez pracy.

- Dwójka nastolatków wpada na śmiały plan uratowania swoich rodzin po tym, jak obca rasa pozostawia świat w ubóstwie i bez pracy. Joker - Joaquin Phoenix jako strudzony życiem komik, który popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą. Deszcz nagród.

- Joaquin Phoenix jako strudzony życiem komik, który popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą. Deszcz nagród. Beetlejuice, Beetlejuice - kiedy rodzina Deetzów wraca do swojego dawnego domu, to tylko kwestia czasu, aż ktoś trzy razy powie „Sok z żuka” i demon powróci.

- kiedy rodzina Deetzów wraca do swojego dawnego domu, to tylko kwestia czasu, aż ktoś trzy razy powie „Sok z żuka” i demon powróci. Seks, kłamstwa i kasety wideo (Sex, Lies and Videotape) - nagrodzona Złotą Palmą opowieść o intymnej relacji, jaka rodzi się pomiędzy zdradzaną żoną a dawnym kolegą jej męża.

- nagrodzona Złotą Palmą opowieść o intymnej relacji, jaka rodzi się pomiędzy zdradzaną żoną a dawnym kolegą jej męża. Lekcje Błagi (Blaga's Lessons) - Emerytowana nauczycielka pada ofiarą oszustwa i traci oszczędności całego życia. W konsekwencji jej kompas moralny powoli zaczyna tracić orientację.

- Emerytowana nauczycielka pada ofiarą oszustwa i traci oszczędności całego życia. W konsekwencji jej kompas moralny powoli zaczyna tracić orientację. Na skraju jutra (Edge of Tomorrow) - widowiskowe kino science fiction z Tomem Cruise’em oraz Emily Blunt w rolach żołnierzy walczących z najeźdźcami z kosmosu.

- widowiskowe kino science fiction z Tomem Cruise’em oraz Emily Blunt w rolach żołnierzy walczących z najeźdźcami z kosmosu. Pod otwartym niebem (Upon Open Sky) - Trójka rodzeństwa wyrusza w podróż na granicę Meksyku i Stanów Zjednoczonych, aby odnaleźć mężczyznę odpowiedzialnego za śmierć ich ojca.

- Trójka rodzeństwa wyrusza w podróż na granicę Meksyku i Stanów Zjednoczonych, aby odnaleźć mężczyznę odpowiedzialnego za śmierć ich ojca. Stracony kraj (Lost Country) - Serbia, rok 1996. 15-letni Stefan musi zaakceptować fakt, że jego matka jest wspólniczką zbrodni reżimu Miloszevicia.

- Serbia, rok 1996. 15-letni Stefan musi zaakceptować fakt, że jego matka jest wspólniczką zbrodni reżimu Miloszevicia. Don Q - Don Q od lat mieszka w Little Italy i jest pełen złudzeń. Uważa się za potężnego mafiosa i postanawia odzyskać dzielnicę i jej wartości.

- Don Q od lat mieszka w Little Italy i jest pełen złudzeń. Uważa się za potężnego mafiosa i postanawia odzyskać dzielnicę i jej wartości. Hipnoza (The Hypnosis) - André i Vera są młodą parą przedsiębiorców. Kobieta próbuje hipnoterapii, aby rzucić palenie, co niespodziewanie zmienia jej nastawienie do życia.

- André i Vera są młodą parą przedsiębiorców. Kobieta próbuje hipnoterapii, aby rzucić palenie, co niespodziewanie zmienia jej nastawienie do życia. Bardzo romantyczny gest ( A Grand Romantic Gesture) - Mąż i córka namawiają Avę do zajęcia się gotowaniem po tym, jak straciła pracę. Ona jednak zapisuje się na zajęcia teatralne.

- Mąż i córka namawiają Avę do zajęcia się gotowaniem po tym, jak straciła pracę. Ona jednak zapisuje się na zajęcia teatralne. Omen - Po latach spędzonych w Belgii młody Kongijczyk wraca do swojej rodzinnej Kinszasy, aby zmierzyć się ze swoją rodziną i kulturą.

- Po latach spędzonych w Belgii młody Kongijczyk wraca do swojej rodzinnej Kinszasy, aby zmierzyć się ze swoją rodziną i kulturą. Być jak John Malkovich (Being John Malkovich) - Uważana przez wielu krytyków za najlepszy film 1999 roku, zwariowana komedia o sfrustrowanym lalkarzu, który znajduje drogę do... głowy Johna Malkovicha. Deszcz nagród i trzy nominacje do Oscara.

- Uważana przez wielu krytyków za najlepszy film 1999 roku, zwariowana komedia o sfrustrowanym lalkarzu, który znajduje drogę do... głowy Johna Malkovicha. Deszcz nagród i trzy nominacje do Oscara. Banel i Adama - Młoda para mieszkająca w odległym Senegalu staje w obliczu nowego wyzwania, gdy ich wioskę nawiedza susza.

- Młoda para mieszkająca w odległym Senegalu staje w obliczu nowego wyzwania, gdy ich wioskę nawiedza susza. Spider-Man - Nieśmiały student zostaje ugryziony przez zmodyfikowanego genetycznie pająka. Następnego ranka odkrywa ze zdumieniem, że posiada siłę i zwinność tego owada.

- Nieśmiały student zostaje ugryziony przez zmodyfikowanego genetycznie pająka. Następnego ranka odkrywa ze zdumieniem, że posiada siłę i zwinność tego owada. Spider-Man 2 - Sequel hitu z 2001 roku, będącego ekranizacją słynnego komiksu spółki Stan Lee & Steve Ditko.

- Sequel hitu z 2001 roku, będącego ekranizacją słynnego komiksu spółki Stan Lee & Steve Ditko. Spider-Man 3 - Trzecia część przygód człowieka-pająka. Tym razem superbohater musi stawić czoła nie tylko nowym wrogom, ale także samemu sobie.

- Trzecia część przygód człowieka-pająka. Tym razem superbohater musi stawić czoła nie tylko nowym wrogom, ale także samemu sobie. Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge (Jerry & Marge go large) - Prawdziwa historia emeryta Jerry'ego Selbee, który odkrywa lukę matematyczną w loterii w Massachusetts i z pomocą żony wygrywa 27 mln dolarów.

- Prawdziwa historia emeryta Jerry'ego Selbee, który odkrywa lukę matematyczną w loterii w Massachusetts i z pomocą żony wygrywa 27 mln dolarów. Zaginione Miasto (The Lost City) - odnosząca sukcesy powieściopisarka zostaje porwana przez poszukiwaczy skarbów i musi połączyć siły z modelem z okładki jej książki. Para zostaje wciągnięta w morderczą przygodę w dżungli, która okazuje się dziwniejsza niż fikcja literacka.

Dokumenty:

Super/Man: Historia Christophera Reeve'a (Super/Man: A Christopher Reeve Story) - poruszający film dokumentalny o gwieździe Hollywood, którą nieszczęśliwy wypadek przykuł do wózka inwalidzkiego na resztę życia.

Grudniowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (1 - 15 grudnia)

1 grudnia

Przez most, odc. 1

Down Home Fab, odc. 1-6

Raj

Brutalna szczerość

Różowa Pantera kontratakuje

Ślad Różowej Pantery

Powrót Różowej Pantery

Zemsta Różowej Pantery

Różowa Pantera

Madagaskar 3

Madagaskar 2

Madagaskar

Wdowa Clicquot

2 grudnia

Hero Inside II

Lamput II, odc. 1-4

Lamput III, odc. 1-30

3 grudnia

Pogubieni, odc. 1-3

4 grudnia

Hard Knocks: In Season With The AFC North

5 grudnia