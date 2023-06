Mass Effect z kamerą pierwszoosobową. Nowa perspektywa dzięki modyfikacji

Do Mass Effect: Edycja legendarna pojawiła się nowa modyfikacja, dzięki której możecie przeżyć przygody Sheparda z zupełnie nowej perspektywy. MassFPS to imponująca praca moddera Aphar, która zamienia kultowego Mass Effecta w pierwszoosobową strzelankę, pozwalając poznać całą historię, tym razem nie widząc pleców Sheparda.

Mass Effect niczym FPS za sprawą nowej modyfikacji

Za sprawą pierwszoosobowej perspektywy świat w Mass Effect prezentuje się nieco inaczej. Modyfikacja pozwala nie tylko na toczenie walk w trybie FPP, ale również eksplorację i jedynie rozmowy przeprowadzane są w tradycyjny sposób. MassFPS dostosowuje sterowanie i mechaniki rozgrywki do nowej kamery, aby dało się przejść grę bez większych problemów.

Po raz pierwszy walka i eksploracja w grze zostały połączone w płynną rozgrywkę z perspektywy pierwszej osoby! – czytamy na oficjalnej stronie modyfikacji.

Aphar swoją pracę zaprezentował na dwóch filmach, które zobaczycie poniżej. Pierwszoosobowa kamera zmienia dotychczasowe podejście do walki w grze, co dobrze widać na gameplayu. Modder twierdzi, że eksploracja stała się „płynniejsza” i „bardziej responsywna”, więc zwiedzanie Cytadeli i innych lokacji nie powinno odbiegać od tego, co znamy z FPS-ów.