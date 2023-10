Dyrektor kreatywny Marvel's Spider-Man 2 broni wysokiej ceny gry

Jak wszyscy zapewne doskonale wiecie, dziś mamy do czynienia z tak zwanym nowym standardem cenowym w branży gier, który oznacza, że na przykład właśnie Marvel’s Spider-Man 2 zadebiutował w cenie 339 złotych za standardową edycję produkcji studia Insomniac Games. Jednocześnie sami deweloperzy zaznaczli w przeszłości, iż pełne ukończenie dwójki zajmie nam około 40 godzin. Pozostaje pytanie: czy krótsze gry powinny być tak drogie? Odpowiedzi udzielił dyrektor kreatywny gry.

W rozmowie z serwisem BBC Newsbeat, Bryan Intihar z Insomniac Games przyznał, że choć rozumie argumenty graczy w tej kwestii, tak wciąż uważa, że Marvel’s Spider-Man 2 jest warty każdej wydanej złotówki. Tłumaczy, że chodzi tutaj przede wszystkim o jakość:

Dla nas sprowadza się to tak naprawdę do doświadczenia, które chcemy dostarczyć, oraz jego jakości. Zawsze jest jakaś świadomość tego, że “hej, ktoś zamierza wydać na tę grę tyle pieniędzy”, więc chcemy zaoferować produkt, który będzie takiej kwoty naprawdę warty. Naszym zadaniem jest upewnienie się, że gra będzie warta takiej inwestycji – niezależnie od tego, jak długa by nie była.