Spider-Man 2 – twórcy naprawili błąd, który niektórzy uznali za kontrowersyjny

Jak podaje serwis Game Informer, przedstawiciele studia Insomniac Games poinformowali o udostępnieniu niewielkiego patcha do gry Marvel’s Spider-Man 2. Na początku bieżącego tygodnia w sieci pojawiły się bowiem doniesienia o dość nietypowym błędzie natury nie tyle technicznej, co bardziej symbolicznej; studio z jakiegoś powodu pomyliło Kubę z Portoryko, co gracze zauważyli dzięki flagom znajdującym się w pokoju Milesa Moralesa.

Marvel’s Spider-Man 2 – twórcy naprawiają kontrowersyjny błąd

Wersja 1.001.003 jest już dostępna do pobrania. Oprócz wyeliminowania błędu związanego z flagami, pozbyto się również problemów dotyczących modeli nie ładujących się prawidłowo po długim czasie grania, a także jednego z kostiumów, którego logo mogło czasem być zbyt jasne. Na sam koniec warto wspomnieć, że na liście znajdziemy informację o ogólnych poprawkach stabilności produkcji.

Wczytywanie ramki mediów.