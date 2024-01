Echo na nowym zwiastunie. Krwawy serial Marvela nadchodzi wielkimi krokami

Już niedługo – na początku przyszłego tygodnia – zadebiutuje miniserial pod tytułem Echo od Marvel Studios. Z tej okazji wspomniany zespół wspólnie z Disneyem postanowili udostępnić nowy materiał promujący nadchodzące widowisko, który możecie oczywiście zobaczyć poniżej.

Echo od Marvel Studios na nowym zwiastunie

Warto zauważyć, że materiał zawiera sceny z serialu Daredevil, co oczywiście wywołało gorące dyskusje w komentarzach pod filmem. Wygląda bowiem na to, że jest to dzieło kanoniczne względem Marvel Cinematic Universe. Echo jest pierwszą produkcją Marvela, która od razu zostanie wydana w całości, co oznacza, że w dniu premiery zainteresowani będą mogli obejrzeć wszystkie odcinki.