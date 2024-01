Marvel pracował nad tajemniczym serialem, który nie powstał. Ujawniono, kto miał być jego bohaterem

Producent ujawnił, że jego serial miał rozpocząć się od nastolatka trzymającego wiertarkę, którą włącza i przykłada do ucha, wpychając wiertło. Następnie mieliśmy zobaczyć innego dzieciaka, który musi spać w wannie. Dodał, że to była naprawdę dziwna historia o tych bohaterach.

Prawdopodobnie nie byłam do tego odpowiednią osobą i Prawdopodobnie nie udało mi się zrobić tego, co powinienem. To naprawdę trudna seria do zaadaptowania – zakończył Riley.