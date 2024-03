Marvel nie może się zdecydować. Ten serial zmienia swój tytuł już czwarty raz

Nadchodzący serial Marvela powoli staje się memem. Nie tylko dlatego, że jego produkcja trwa już prawie trzy lata, ale ze względu na ciągłe zmiany tytułu. Jeszcze niedawno produkcję znaliśmy pod nazwą Agatha: Darkhold Diaries, ale wiele wskazuje na to, że ten tytuł nie jest już aktualny. Spin-off WandaVision właśnie zyskał czwarty tytuł, od kiedy serial został zapowiedziany. Według najnowszych plotek serial będzie nosił nazwę po prostu Agatha.

Agatha: Darkhold Diaries z nowym tytułem

Poprzednie tytuły serialu to Agatha: House of Harkness, Agatha: Coven of Chaos oraz Agatha: Darkhold Diaries. Marvel wyraźnie nie potrafi zdecydować się na nazwanie swojego serialu o potężnej czarownicy i antagonistce, z którą walczyła Scarlet Witch. Produkcja ma zadebiutować pod koniec bieżącego roku, więc do tego czasu jeszcze wiele może się zdarzyć w przypadku tytułu tej produkcji.