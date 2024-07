Marko: Beyond Brave – premiera gry od Studio Mechka już we wrześniu

Studio Mechka ogłosiło, że ich pierwsza oryginalna gra, Marko: Beyond Brave, zostanie wydana 17 września 2024 roku na Windows PC przez platformę Steam. Aktualnie dostępna jest wersja demonstracyjna na Steam.

W Marko: Beyond Brave chaos wydostał się ze swojego więzienia i grozi pochłonięciem świata. Gracze wcielą się w tytułowego bohatera Marko, młodego wojownika, który odkrywa ukrytą w sobie moc. Uzbrojony w wielki miecz i jeszcze większy wąs, Marko stawi czoła starożytnym złu, walczy z mitycznymi stworzeniami i zawiązuje potężne sojusze, aby przywrócić równowagę. Elementalne moce oraz każda podjęta decyzja będą kształtować losy świata, a odwaga stanie się największą bronią gracza.

Gra przenosi nas do przepięknego świata Zagory, ręcznie rysowanego w tradycyjnym stylu 2D. Każda scena inspirowana jest słowiańską mitologią, pełna żywych i barwnych krajobrazów. Gracze będą wędrować przez bujne lasy i rozpadające się zamki, walcząc z zepsutymi stworzeniami i unikając skomplikowanych pułapek. Skakanie, cięcie i strzelanie to podstawowe umiejętności potrzebne do pokonania wymagających przeciwników i potężnych bossów, inspirowanych słowiańskimi legendami takimi jak Vila, Koz’el, Urgl, Vlashko i Drzewo Życia.

Odkryj świat Zagory i jej sekrety

Zagora to ogromna, nieliniowa mapa z setkami unikalnych obszarów do eksploracji. Gracze będą odkrywać ukryte skarby, legendarne artefakty i rozpadające się monumenty, odsłaniając starożytną historię. Na swojej drodze spotkają stworzenia i postacie, które odegrają kluczową rolę w pokonywaniu przeciwności. Rzemiosło, ulepszanie i kucie broni oraz narzędzi będą niezbędne do osiągnięcia zwycięstwa.

Kluczowe cechy Marko: Beyond Brave

Rozległy świat: Eksploruj Zagorę, ogromną nieliniową mapę z setkami obszarów. Rozwiązuj zagadki i znajduj ukryte skarby, wszystko w bajkowym otoczeniu inspirowanym słowiańską kulturą.

Tradycyjna sztuka 2D: Zagora ożywa w niezwykłych szczegółach, rysowana i animowana ręcznie w tradycyjnym stylu 2D frame-by-frame.

Nowe umiejętności: Odkrywaj nowe zdolności, pozwalające stawić czoła najbrutalniejszym wrogom. Naucz się jak miażdżyć przeciwników jednym ciosem, skakać i dashować przez ogromne przepaście oraz kończyć krwiożercze bestie w serii ataków.