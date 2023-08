Mario już nigdy nie zabrzmi tak samo. Legendarny aktor głosowy odchodzi

Wczytywanie ramki mediów.

Charles Martinet był oryginalnym głosem Mario w grach Nintendo przez długi czas, aż do Super Mario 64. Charles przechodzi teraz do zupełnie nowej roli Mario Ambassador. Wraz z tym przejściem wycofuje się z nagrywania głosów postaci do naszych gier, ale nadal będzie podróżował po świecie, dzieląc się radością Mario i wchodząc w interakcje z wami wszystkimi!

To był zaszczyt pracować z Charlesem, aby pomóc ożywić Mario przez tak wiele lat i chcemy mu podziękować i uczcić jego pamięć. Wypatrujcie specjalnej wiadomości wideo od Shigeru Miyamoto i samego Charlesa, którą opublikujemy w przyszłości.