Marauders – zapowiedź aktualizacji United Allies. Twórcy szykują spore zmiany

Marauders to propozycja od studia Small Impact Games. Gra zadebiutowała na rynku w październiku ubiegłego roku i spotkała się z ciepłym przyjęciem. Twórcy oraz ekipa wydawnicza Team17 zapowiedzieli sporą aktualizację, która trafi na serwery już w przyszyłm tygodniu. Update zatytułowany United Allies wprowadzi do Marauders sporo wyczekiwanych przez fanów nowości.

Graczy z pewnością ucieszą nowości w Marauders

Marauders to sieciowa strzelanka FPP, która przypadła do gustu całkiem sporej liczbie graczy. Na Steam produkcja doczekała się już ponad 8800 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 78% to pozytywne opinie. Tytuł najwcześniej określany jest mianem kosmicznego Escape From Tarkov.