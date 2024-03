Mandalorian od Respawn miał być „fantastyczny”. Szczegóły anulowanego FPS-a

Wygląda na to, że twórcy Star Wars Jedi: Ocalały byli na dobrej drodze do stworzenia kolejnej udanej produkcji w świecie Gwiezdnych wojen

W tym tygodniu Electronic Arts anulowało pierwszoosobową strzelankę z uniwersum Gwiezdnych wojen od Respawn Entertainment. Wiele wskazuje na to, że do kosza trafiła niezwykle obiecująca produkcja. Według nieoficjalnych informacji twórcy Star Wars Jedi: Ocalały pracowali nad „długo oczekiwaną” przez fanów Star Wars grą, czyli FPS-em skierowanym do miłośników Mandaloriana. Jeden z branżowych insiderów postanowił podzielić się kilkoma szczegółami na temat skasowanego projektu.

Ujawniono szczegóły anulowanego FPS-a w świecie Gwiezdnych wojen od Respawn Entertainment

Tom Henderson już na samym początku artykułu opublikowanego w serwisie Insider Gaming zaznacza, że według wielu osób Mandalorian od Respawn Entertainment miał być „fantastyczną” grą. Insider podkreśla, że nie była to tylko opinia deweloperów, ale każdego, kto miał okazję zagrać we wspomnianą produkcję. Informacje zwrotne z testów były „zawsze pozytywne i pełne entuzjazmu”, a deweloperzy byli zadowoleni z całego procesu i pracy nad projektem.