Mamy doskonałą wymówkę od sprzątania. Darmowy weekend z New World

Dajcie już spokój, przecież nikt nie będzie sprawdzał kurzu na meblach! Odpuście świąteczne porządki i zafundujcie sobie w ten weekend odrobinę relaksu. Jeśli szukacie ciekawego tytułu na wiele godzin, to mamy dla Was interesującą propozycję.

Darmowy weekend z New World

Twórcy z Amazon Games udostępniają w ten weekend swoją produkcję za darmo. Oczywiście, mowa tutaj o New World, czyli typowym przedstawicielu gatunku MMO. Jeśli gra przypadnie Wam do gustu, to teraz możecie nabyć ją z 50% zniżką. Promocja na zakup gry będzie obowiązywała do 5 stycznia i dotyczy wszystkich edycji gry. Warto zaznaczyć, że darmowy weekend z New World potrwa do 19 grudnia.



Jeśli chcielibyście spróbować swoich sił z New World, ale boicie się, że gra przytłoczy Was swoim ogromem, to warto wspomnieć, że twórcy przygotowali specjalny poradnik dla nowych i powracających graczy. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.