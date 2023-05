Mała Syrenka oceniona przez pierwszych krytyków. Mieszane reakcje filmu Disneya

W nocy odbyła się oficjalna premiera Małej Syrenki, czyli kolejnego aktorskiego remake’u klasycznej animacji Disneya. Ostatnie próby wytwórni nie należały do najbardziej udanych, ale niekorzystny dla studia trend miała zmienić nowa wersja popularnej Arielki. Niestety film nie może liczyć na same pozytywne opinie i wielu krytyków po seansie nie kryje swojego rozczarowania jakością produkcji.

Mała Syrenka – pierwsze opinie o filmie Disneya

Dziennikarze są zgodni wyłącznie co do roli Halle Bailey, która miała świetnie sprawdzić się w głównej roli. Jej Arielka ma odpowiednią energię, ale również wrażliwość i naiwność, dzięki czemu jej przygody śledzi się z entuzjazmem. Niektórzy nawet wprost wskazują, że to najlepszy remake stworzony przez Disneya, który zachowuje duszę oryginału.