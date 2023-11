Magicraft – roguelike w stylu The Binding of Isaac przyciąga graczy

Wszystko wskazuje na to, że to kolejny projekt, którym warto się zainteresować.

Wyłącznie na Steam Magicraft doczekało się już ponad 600 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 86%, to pozytywne opinie . Według danych zebranych na SteamDB w szczycie popularności w ten tytuł zagrywało się prawie 5 tys. graczy, co daje wynik godny odnotowania. Przypomnijmy, że obecnie gra dostępna jest w ramach Early Access, a premiery wersji 1.0 powinniśmy spodziewać się w przyszłym roku.

Magicraft to propozycja od deweloperów z Wave Game, a gra 2 listopada zadebiutowała na Steam. Twórcy już teraz mogą mieć powody do zadowolenia, gdyż ich produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem .

Osoby, które miały już okazję zagrać w tego pełnego magii roguelike’a porównują grę do takich tytułów jak The Binding of Isaac, Hades czy Enter the Gungeon. Część graczy narzeka jednak na słabe dialogi oraz nieprzyjemną oprawę audio. Pozostaje mieć nadzieję, że twórcom uda się wyeliminować niedociągnięcia na etapie wczesnego dostępu.