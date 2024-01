Lysfanga to ciekawa propozycja dla fanów Hadesa. Nowy zwiastun ujawnia datę premiery

Lysfanga: The Time Shift Warrior jest już gotowa na premierę. Sand Door Studio podzieliło się nowym zwiastunem zawierającym fragmenty gameplaya, który ujawnia, że gra zadebiutuje na rynku już 13 lutego. Tego dnia produkcja trafi na komputery osobiste (na Steam i Epic Games Store).

Lysfanga: The Time Shift Warrior – nowy zwiastun i data premiery

Jak możemy zobaczyć na poniższym materiale Lysfanga: The Time Shift Warrior inspirowana jest Hadesem od studia Supergiant Games. Co jednak ma wyróżnić tę produkcję na tle pozostałych przedstawicieli gatunku, to możliwość tworzenia kopii głównej bohaterki, tworząc armię, która gotowa będzie stanąć przed każdym zagrożeniem.