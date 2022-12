Luna Abyss – prezentacja rozgrywki z mrocznego FPSa

Luna Abyss to propozycja od niezależnego studia Bonsai Collective. Będzie to mroczny FPS, stawiający na rozwiązania znane z gatunku bullet hell. Twórcy podzielili się trailerem, który z pewnością przybliży Wam ogólny klimat gry. Zapowiada się naprawdę ciekawie, a my zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Luna Abyss na nowym trailerze

Niestety, ciągle nie poznaliśmy oficjalnej daty premiery gry, ale na karcie Steam produktu widnieje informacja, że powinniśmy się jej spodziewać już wkrótce. Wiemy natomiast, że Luna Abyss będzie dostępne dla posiadaczy PC oraz konsol PlayStation 5. Oprawa graficzna gry robi wrażenie, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że nad produkcją pracuje wyłącznie zespół składający się z piętnastu deweloperów.



„Jesteś więźniem skazanym na odkrywanie opuszczonej megastruktury, rozciągającej się głęboko pod powierzchnią mimicznego księżyca — Luny. Twoim zadaniem jest odzyskanie z Otchłani zapomnianej technologii oraz kolonii, którą pochłonęła. Każdy twój ruch będzie nadzorowany przez twojego sztucznego strażnika o imieniu Aylin” – czytamy w opisie gry na Steam.



Po Luna Abyss powinniśmy spodziewać się ciężkiego klimatu, przywodzącego na myśl najmroczniejsze produkcje science fiction. Gracz, wcielając się w postać bohaterki, zostanie rzucony w wir tajemniczych wydarzeń. Będziemy musieli zrobić wszystko, by wypełnić niezwykle niebezpieczną misję i poznać swoją rolę w tym skazanym na zagładę świecie.