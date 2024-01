Lubisz city-buildery albo symulatory boga? Koniecznie sprawdź The Universim!

The Universim to propozycja od niezależnego studia Crytivo. O grze mogliście usłyszeć już wcześniej, gdyż od 2018 roku była dostępna w ramach wczesnego dostępu. Po prawie 6 latach dodatkowych prac twórcom w końcu udało się doszlifować produkcję. Wszystko wskazuje na to, że poszło im całkiem nieźle. Jeśli lubicie city-builder, koniecznie przyjrzyjcie się temu tytułowi. Zaintrygowanych zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym.

Czy warto zagrać w The Universim?

The Universim pozwoli pobawić Ci się w boga, który poprowadzi cywilizację od epoki kamienia łupanego aż do czasów podboju kosmosu i kolonizacji innych planet. To czy będziesz bóstwem dobrym czy surowym zależy wyłącznie od Ciebie. Do swojej dyspozycji będziesz miał nie tylko specjalne boskie moce, ale również technologie opracowane przez podopiecznych.



The Universim już podczas pobytu we wczesnym dostępie pokazało się z dobrej strony. Gra doczekała się ponad 6500 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 81%, to pozytywne opinie. Na koniec dodajmy tylko, że produkcja od studia Crytivo jest dostępna wyłącznie na PC, a obecnie możecie zakupić ją z 25% zniżką.