Lubicie gry polegające na budowaniu farmy? Koniecznie sprawdźcie Luma Island

Luma Island to tytuł, nad którym obecnie pracują deweloperzy z niezależnego studia Feel Free Games. Jeśli lubicie gry, w których zabawa polega na budowaniu i zarządzaniu farmą, to powinniście zainteresować się tym tytułem. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem.

Luma Island to propozycja dla miłośników relaksacyjnych gier

Wszystko wskazuje na to, że Luma Island będzie posiadać wszystkie charakterystyczne dla gatunku cechy, a spoglądając na materiały z gry ciężko wyzbyć się skojarzeń z takimi tytułami jak Stardew Valley czy Animal Crossing. W trakcie zabawy gracze zostaną wrzuceni na tytułową wyspę, gdzie będą rozwijać swoje włości i pomagać lokalnej społeczności. Twórcy zadbali również o eksploracyjne wyzwania, gdyż na wyspie znajdą się pełne pająków jaskinie, starożytne świątynie z ukrytymi skarbami i łamigłówkami do rozwiązania.



Niestety nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery Luma Island, ale według wstępnych zapowiedzi gra ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku. Tytuł powstaje z myślą o PC, a wszystkich zaintrygowanych zachęcamy do zapoznania się z kartą produktu na Steam.