Lost Ark z planem rozwoju na najbliższe miesiące. Nowa klasa Warpweaver, ekstremalne rajdy i łączenie serwerów

Największą nowością lipcowej aktualizacji będzie Kazeros Raid: Act 1 Extreme, czyli pierwszy rajd dostępny na poziomie trudności Extreme. Gracze zmierzą się z bossem Aegir the Oppressor, a do tego wyzwania będzie można przystąpić tylko raz w tygodniu na każdy roster postaci. Nowy poziom trudności rozszerzy dotychczasowy system rajdów. Warianty Normal i Hard nadal będą korzystać z mechaniki wskrzeszania, Nightmare pozostanie pozbawiony możliwości odrodzenia, natomiast Extreme zaoferuje jeszcze większe wyzwanie. Za ukończenie rajdu gracze otrzymają złoto, materiały do wytwarzania przedmiotów oraz unikalny tytuł.

Twórcy Lost Ark opublikowali nową mapę rozwoju gry obejmującą okres od lipca do września. W nadchodzących miesiącach gracze mogą liczyć na zupełnie nową klasę postaci Warpweaver, kolejne poziomy trudności rajdów, nowy sezon Paradise, rozszerzenie zawartości dla graczy solo, łączenie serwerów oraz szereg zmian poprawiających komfort rozgrywki.

Zmiany obejmą także Shadow Raid: Serca, który otrzyma nowy tryb dobierania graczy. Wariant ten będzie znacznie bardziej przystępny i zaoferuje nieograniczoną liczbę wskrzeszeń oraz usunie mechanikę natychmiastowej porażki całej drużyny po błędzie jednego z uczestników. Dzięki temu gracze będą mogli spokojniej uczyć się mechanik walki lub pokonywać rajd w bardziej rekreacyjnym tempie.

W lipcu wystartuje również Paradise Season 4. Twórcy zapowiadają odświeżone mechaniki oraz nowe nagrody, jednak więcej szczegółów zostanie ujawnionych bliżej premiery aktualizacji. Na sierpień zaplanowano drugi rajd na poziomie Extreme, który pojawi się w odświeżonej wersji Kazeros Act 2. W tym samym miesiącu odbędzie się także kolejna fala łączenia serwerów. Deweloperzy nie podali jeszcze dokładnego terminu ani listy światów objętych zmianami, jednak potwierdzili, że celem operacji jest poprawa liczby aktywnych graczy na serwerach oraz usprawnienie systemu dobierania uczestników do aktywności. Twórcy poinformowali również, że kilka wydarzeń związanych z rozwojem postaci zakończy się 19 sierpnia, czyli wcześniej, niż pierwotnie planowano. Zmiana ta ma ułatwić przeprowadzenie procesu łączenia serwerów.

Największą atrakcją wrześniowej aktualizacji będzie nowa klasa postaci, obecnie funkcjonująca pod roboczą nazwą Warpweaver. Nowy bohater będzie specjalizował się w manipulowaniu czasem i przestrzenią, oferując bardzo wysoką mobilność oraz umiejętności zwiększające szybkość działania i skracające czas odnowienia zdolności. Warpweaver wykorzysta broń inspirowaną wskazówkami zegara. Jedną z charakterystycznych umiejętności będzie atak gwarantujący trafienie, który otworzy przestrzenne szczeliny uderzające przeciwników niezależnie od pozycji gracza. Twórcy zapowiadają również dwa odmienne style walki, które mają wprowadzić do Lost Ark zupełnie nowe rozwiązania gameplayowe.

We wrześniu zadebiutuje także Base Camp, czyli całkowicie przeprojektowana wersja wydarzenia typu Express Event, mającego ułatwiać rozwój nowych postaci. Poza nową zawartością deweloperzy przygotowują również liczne zmiany poprawiające komfort rozgrywki, które zostaną wprowadzone już w lipcu. Zespół odniósł się także do opinii społeczności dotyczących aktywności Horizon Cathedral, potwierdzając, że trwają prace nad jej ulepszeniem w odpowiedzi na zgłaszane przez graczy uwagi.