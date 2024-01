Lost Ark otrzyma wyczekiwaną aktualizację. Sporo nowej zawartości

Oprócz tego wspomniano o przejściu na nową „bazową” wersję gry – co oznacza przede wszystkim sporo poprawek typu Quality of LIfe (QoL) i zmian balansu w globalnym wydaniu, które już od dawna istnieją w wersji koreańskiej. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ usprawnienia Quality of Life obejmą poprawki z jesiennego patcha dla koreańskiej wersji. Zarówno jednak deweloperzy, jak i wydawca chcą zrównać obie wersje Lost Ark.

Pełną listę nowości oraz zmian mamy otrzymać w przyszłym tygodniu. Przypomnijmy na koniec, że Przypomnijmy na koniec, że Lost Ark zadebiutowało na rynku zachodnim 11 lutego 2022 roku wyłącznie na komputerach osobistych.