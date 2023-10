Lords of the Fallen z negatywnymi ocenami. Gracze skarżą się na błędy

Pojawiają się głosy, które nazywają grę Lords of the Crash czy też Lords of Disappointment.

Przedwczoraj na rynku zadebiutowała gra Lords of the Fallen od studia Hexworks. Od premiery znacząca część graczy pecetowych mocno narzeka jednak na liczne błędy oraz problemy techniczne, które praktycznie uniemożliwiały im czerpanie radości z rozgrywki. W chwili pisania tej wiadomości na platformie Steam produkcja otrzymała już nieco ponad 6500 recenzji, z czego 53% to opinie pozytywne, a społeczność nazywa grę Lords of the Crash czy też Lords of Disappointment.

Lords of the Fallen z licznymi błędami. Nowa aktualizacja

Wczoraj – 14 października – przedstawiciele wspomnianego studia poinformowali z kolei o udostępnieniu aktualizacji z numerem 1.1.191. Jak czytamy w oficjalnym ogłoszeniu, patch przede wszystkim skupia się na rozwiązaniu problemów, które powodowały zawieszanie się gry. Oprócz tego na liście znajdziemy oczywiście poprawki balansu rozgrywki i informację o wyeliminowaniu kilku błędów.