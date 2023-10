Loki ze wzruszającą teorią. Jakie motywacje ma Kang?

W drugim sezonie otrzymaliśmy rozmowę między Kangiem a sędzią Revoną Renslayer, która sugeruje, że tę dwójkę łączył jakiś związek. W komiksach byli kochankami i możliwe, że twórcy serialu wykorzystali ten motyw. Na tej podstawie fan wysnuł wniosek, że Kang próbował zachować tę linię czasu, gdyż była ona jedyną, w której Renslayer odwzajemniła jego miłość.

Jeśli mam rację, to zapytacie, dlaczego Ten, Który Trwa na końcu jest sam i w zasadzie pragnie śmierci, podczas gdy Renslayer najwyraźniej jest tego nieświadoma? Cóż, może dlatego, że kiedy Kang wyjawił, co dla niej zrobił, odrzuciła go. Straciła do niego całą miłość. Załamany Kang wymazał jej pamięć, ale zatrzymał ją przy sobie. Zachował część jej osobowości w Pannie Minutki, aby pomóc mu kierować TVA i mieszać przy linii czasu, aby ją odzyskać. Ale po tak długich niepowodzeniach jest zmęczony i gotowy się poddać, niech spróbuje inna para kochanków w innej linii czasowej.

Jednak on wie, że inni Kangowie nie kierują się miłością tak jak on. I choć jego działania mogły być złe, może być jeszcze gorzej. Całe istnienie będzie zależeć od ich miłości i tego, czy Kang zaakceptuje fakt, że może Revony nie zatrzymać.