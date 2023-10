Loki to pierwszy taki serial Marvela. Drugi sezon już jest ewenementem

W wywiadzie dla Variety Wright został zapytany, czy aresztowanie Jonathana Majorsa, który wciela się w Kanga, spowodowało jakieś zmiany w serialu. Producent odparł, że żadnych, gdyż nowe odcinki Lokiego nie potrzebowały dodatkowych zdjęć, więc praca na planie zakończono jeszcze przed sprawą z Majorsem.

Nie. To może być pierwszy serial Marvela, który nie potrzebował dokrętek. Historia, która pojawia się na ekranie, to opowieść, którą postanowiliśmy stworzyć. Weszliśmy na plan z bardzo konkretnym pomysłem na to, czym chcemy, aby drugi sezon był. I znaleźliśmy sposób, aby to opowiedzieć w tym okresie produkcyjnym. To w dużej mierze to, co będziecie mogli zobaczyć już wkrótce na Disney+.