Doceniana platformówka wróciła dziś do Xbox Game Pass

Jeśli jakimś cudem należy do grupy graczy, którzy nie grają aktualnie w Baldur’s Gate III i szukacie czegoś dobrego, to mamy dla Was propozycję. Dzisiaj w ofercie abonamentu Xbox Game Pass od Microsoftu ponownie pojawiła się gra Limbo od studia Playdead. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji spróbować swoich sił w tej klimatycznej platformówce, to macie teraz na to szansę (a naprawdę warto)!

Limbo ponownie dostępne w ofercie Xbox Game Pass

Produkcja opuściła Xbox Game Pass 15 czerwca ubiegłego roku i od dziś jest ponownie dostępna – na komputerach osobistych, konsolach oraz w ramach chmury.