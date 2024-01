Like a Dragon: Infinite Wealth na kolejnym gameplayu. Atrakcjom nie ma końca

Pod koniec bieżącego miesiąca na rynku zadebiutuje wyczekiwana gra Like a Dragon: Infinite Wealth. Jest to ósma główna odsłona kultowej serii Yakuza od studia Ryu Ga Gotoku, która ma być równocześnie najdłuższą częścią cyklu. Z okazji zbliżającej się wielkimi krokami premiery deweloperzy podgrzewają atmosferę kolejnymi materiałami – wczoraj w sieci pojawiły się aż dwa nowe filmy z fragmentami rozgrywki, w których twórcy prezentują liczne aktywności poboczne dostępne dla graczy.

Like a Dragon: Infinite Wealth – nowy gameplay

Równocześnie na łamach PlayStation Blog opublikowano obszerny artykuł, w którym możemy dowiedzieć się nieco więcej na temat najróżniejszych atrakcji oraz niektórych zmian. Cała seria Yakuza słynie z tego, iż w grach praktycznie zawsze znajdziemy coś do roboty – poza misjami głównymi i pobocznymi, ma się rozumieć. W Like a Dragon: Infinite Wealth minigier będzie więcej niż kiedykolwiek.

Walka w grze pozostaje wprawdzie turowa, aczkolwiek tym razem gracze skorzystają z licznych ulepszeń, jak chociażby poruszanie się postaci podczas pojedynków w celu łatwiejszego wykonywania kombinacji ruchów. Pojawiły się również zupełnie nowe ataki obszarowe, ulepszone uderzenia odrzucające, ataki combo i dodatkowe trafienia przy tzw. Perfect Attacks. Jedną z lepszych funkcji typu quality of life jest Smackdown do unicestwiania słabszych wrogów, aby szybko zarobić pieniądze i przedmioty. Same walki będą, jak zawsze, mocno przesadzone. Zgodnie z duchem serii.