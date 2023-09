Lies of P na trailerze prezentującym najlepsze oceny

To doskonały rok dla graczy. Gorących premier nie brakuje, a na wszystkie udane produkcje ciężko znaleźć czas. Jeśli lubicie gry z gatunku soulslike, Waszej uwadze z pewnością nie umknęło Lies of P. Solidność z jaką wykonano ten tytuł zaskoczyła graczy, co udowadniają pochlebne recenzje. Twórcy przygotowali specjalny trailer, na którym chwalą się najwyższymi ocenami i pochlebnymi komentarzami.

Lies of P jest tegorocznym czarnym koniem?

Wyłącznie na Steam Lies of P doczekało się już ponad 6000 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 87%, to pozytywne opinie. Wielu graczy porównuje dzieło autorstwa NEOWIZ do najlepszych przedstawicieli gatunku i gier od FromSoftware. Chętnie dowiemy się, czy mieliście okazję już zagrać i czy zgadzacie się z takimi opiniami.



Na koniec przypomnijmy, że Lies of P zadebiutowało na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S 19 września. Warto również pamiętać, że gra w dniu swojej premiery zasiliła bibliotekę usługi Xbox Game Pass.