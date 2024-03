Liam Neeson wyklucza powrót Qui-Gona Jinna do Gwiezdnych wojen. Aktor podał powód

Jednym z najlepszych elementów Mrocznego widma jest bez wątpienia rola Liama Neesona, który wcielił się w Qui-Gon Jinna, mistrza Obi-Wana Kenobiego. Aktor powrócił do swojej roli w epizodycznym występie pod koniec serialu poświęconemu swojemu uczniowi, który w 2022 roku trafił na Disney+. Fani od dawna proszą Lucasfilm o kolejny powrót legendarnego Jedi, ale wygląda na to, że studio ma w tej kwestii związane ręce. To sam Neeson jest przeciwny kolejnemu występowi, a swój powód wyjaśnił w rozmowie z serwisem Screen Rant.

Liam Nesson jest już za stary, aby zagrać Quin-Gon Jinna

Aktor przyznał, że jest już za stary i nie czuje się na siłach, aby ponownie zagrać Qui-Gon Jinna. Z tego powodu więcej tej postaci w aktorskiej produkcji z Gwiezdnych wojen nie zobaczymy.