Letnia wyprzedaż na Steam. Masa gier PC z w dużych promocjach – przegląd ofert

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w sklepie Steam ruszyły Letnie wyprzedaże. Z atrakcyjnymi rabatami sięgającymi nawet 90%, znajdziecie taniej wiele gier, zarówno nowszych produkcji, jak i tych starszych, czy zupełnie klasyki. W ramach promocji w niższych cenach kupicie więc takie gry, jak Hogwarts Legacy, New World, Marvel's Midnight Suns, Detroit: Become Human, Blood Bowl 3, Horizon Zero Dawn Complete Edition, LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów, Sackboy: Wielka Przygoda, Ghostwire: Tokyo, The Callisto Protocol, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna i wiele więcej.

Tradycyjnie poniżej znajdziecie wybrane przez nas najciekawsze oferty. Promocje kończą się dopiero 13 lipca.