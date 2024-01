Leonardo DiCaprio jest wielkim fanem polskiego filmu. Inspirował się nim przed zagraniem w Infiltracji

Popiół i diament był tak potężny, kiedy go zobaczyłem. Mamy tu bohatera, który utknął, podobnie jak twoja postać w Infiltracji utknęła w strzelaninie, w której nie planowała brać udziału. W końcu zostaje postrzelony. Nie wie, dlaczego się tam znalazł. Ostatecznie próbuje dowiedzieć się, co w tym pozbawionym moralności świecie jest dobre. To punkt wyjścia – przyznał Martin Scorsese.