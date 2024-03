Legendarny współtwórca serii Halo startuje w wyborach w Stanach Zjednoczonych

Martin O’Donnell to twórca, który pracował między innymi nad grami Bungie czy serią Halo. Odpowiada również za muzykę do Destiny czy Oni and the Myth. Ponadto jest założycielem Highwire Games, jednak jak się okazuje, jego życiowa ścieżka może potoczyć się teraz w zupełnie innym kierunku. Kompozytor oświadczył bowiem, że zamierza wystartować w wyborach w Stanach Zjednoczonych.

Martin O’Donnell zamierza wystartować w wyborach z ramienia Partii Republikańskiej

Były deweloper pracujący między innymi nad ścieżką dźwiękową do serii Halo postanowił wystartować w wyborach w USA. Jak informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych kompozytor, zamierza reprezentować Partię Republikańską w okręgu kongresowym Nevady. Legendarny twórca twierdzi, że wartości rodzinne w Stanach Zjednoczonych ulegają „erozji”, a rząd federalny powinien być „odpowiedzialny za bezpieczeństwo granic”.

W długim wpisie na platformie X O’Donnell przekazuje także, że ma dość patrzenia, „jak przywódcy kraju są pod wpływem toksycznych podziałów, które rozdzierają rodziny i społeczeństwo”. Kompozytor postanowił zatem „spełnić obywatelski obowiązek” i spróbować odmienić losy kraju. I choć, jak uważa, nigdy nie chciał (i nadal nie chce) być politykiem, jest gotowy pojechać do Waszyngtonu, by sprawdzić, czy może pomóc „przywrócić zdrowy rozsądek i uprzejmość w dyskursie publicznym” na temat różnych problemów, w obliczu których stoi USA.

Wraz z oświadczeniem Martin O'Donnell udostępnił również linka do nowopowstałej strony związanej z wyborami. Za jej pośrednictwem można dołączyć do „Armii Marty'ego" i przekazać datek.