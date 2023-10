Last Train Home z datą premiery, nowym trailerem i demo

Last Train Home to produkcja, nad którą pracuje studio Ashborne Games, a rolę wydawcy projektu sprawuje THQ Nordic. Twórcy przygotowali specjalny trailer, na którym zdradzają dokładną datę premiery swojej gry. Zachęcamy do zapoznania się z tym ciekawie zrealizowanym wideo.

Last Train Home umili graczom długie jesienne wieczory

Last Train Home to gra, która z pewnością przyciągnie uwagę pasjonatów strategii oraz gier wojennych. W trakcie rozgrywki stajemy przed wyjątkowo trudnym zadaniem polegającym na asystowaniu czechosłowackim żołnierzom w ich powrocie do rodzinnego kraju. Mimo że wielka wojna już się skończyła, to tereny, które będziemy musieli przemierzyć, wciąż tkwią w chaosie rosyjskiej wojny domowej.