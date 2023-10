Last Epoch z datą premiery wersji 1.0

Last Epoch pojawiło się we wczesnym dostępie w kwietniu 2019 roku. Jeśli lubicie gry z gatunku hack and slash, to z pewnością musieliście słyszeć o produkcji autorstwa Eleventh Hour Games. Przez lata udało im się zdobyć całą rzeszę fanów, którzy na początku przyszłego roku w końcu będą mogli zagrać w pełną wersję gry.

Co nowego w Last Epoch?

Jak poinformowali deweloperzy, Last Epoch opuści Early Access 21 lutego 2024 roku. Do tego czasu do gry zawita jeszcze kilka aktualizacji, a twórcy podzielili się skromną roadmapą przedstawiającą nadchodzące nowości.