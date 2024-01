Last Epoch na nowym trailerze. Konkurent Diablo już wkrótce dostępny w wersji 1.0

O tym, że Last Epoch to udana produkcja wiemy już od dawna. Gra zadebiutowała we wczesnym dostępie w 2019 roku. Twórcy z Eleventh Hour Games przez wiele lat rozbudowywali i szlifowali swoją produkcję w oparciu o sugestie i oczekiwania społeczności. Już wkrótce na światło dzienne wyjdzie wersja 1.0, a deweloperzy przypominają o jej premierze, oddając w ręce graczy nowy trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Premiera pełnej wersji gry stanowi doskonałą okazję, by powrócić do świata Last Epoch

Warto podkreślić, jak dużą popularnością cieszy się Last Epoch. Wyłącznie na Steam gra doczekała się już ponad 23 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 84%, to pozytywne opinie. Produkcja od Eleventh Hour Games spokojnie może stawać w szranki z gigantami gatunku pokroju Diablo, Grim Dawn czy Path of Exile.