Kylo Ren wróci w nowym filmie z Gwiezdnych wojen? Jeden z reżyserów daje nadzieję

Jednym z obecnie powstających filmów z Gwiezdnych wojen jest projekt Shawna Levy’ego, który wciąż pracuje nad Deadpoolem 3. Reżyser zamierza rozpocząć pracę nad produkcją wkrótce po zakończeniu zdjęć do filmu Marvela. W najnowszym wywiadzie Levy przyznał, że szefowa Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dała mu jasno do zrozumienia, że chce, aby reżyser zachował swobodę twórczą. Levy ma nakręcić taki film, jaki chce.

Kiedy Kathy Kennedy zaprosiła mnie do nakręcenia filmu z Gwiezdnych Wojen, jej główne polecenie brzmiało: „Chcę filmu z Shawna Levy’ego. Chcę historii i tonu, które odzwierciedlają ciebie, twój gust i to, co wnosisz do swoich filmów”. Więc poczułem się niezwykle zbudowany tymi słowami. Niestety, jesteśmy na początku drogi, ponieważ proces tworzenia został nagle wstrzymany [z powodu strajku scenarzystów], ale czuję się na siłach, aby zaufać swojemu instynktowi podczas tworzenia tej historii.